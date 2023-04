Milano, via Ricciarelli: quattro sgomberi di fila, ma la romena rioccupa lo stesso appartamento

Lei, una romena di 27 anni, è probabilmente la detentrice di un particolare record: quello di aver occupato abusivamente un appartamento per quattro volte di fila e questo solo a pochi giorni di distanza tra un episodio e l’altro.

Dopo essere stata allontanata più volte dalle forze dell’ordine, la donna non ha desistito ed è tornata imperterrita nello stesso alloggio Aler di via Ricciarelli 24, in zona San Siro. Stando al Giorno, l’ultimo episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì 25 aprile, quando i carabinieri della stazione Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile hanno tentato ancora una volta di liberare la casa. Infatti, nonostante 4 precedenti sgomberi, la donna era riuscita a rientrare nella casa popolare coi suoi due figli di 3 e 6 anni.

Già prima la donna di nazionalità romena aveva abitato abusivamente, con marito e figli, quello stesso alloggio di via Ricciarelli, senza mai finire nel mirino delle autorità, finché in tempi recenti non aveva avuto luogo lo sgombero. La 27enne però non non aveva mollato, riprendendone possesso solo pochi giorni dopo. Sgomberata nuovamente dalle forze dell’ordine, la romena vi era rientrata ancora una volta lo scorso 21 aprile.

Neppure lo sgombero più recente, eseguito dal commissariato Bonola, era servito a niente, come neppure la messa in sicurezza dell’alloggio con l’apposizione di una lastra aveva potuto impedire l’accesso. L’ennesimo sgombero martedì 25 aprile, quando la romena è stata mandata via dai carabinieri e denunciata in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Da precisare che, per l’ennesima volta, la donnala protagonista della vicenda ha rifiutato l’aiuto dei Servizi sociali preposti. Alcuni inquilini dello stabile raccontano a Il Giorno “Per tre anni questa famiglia ha vissuto qui, persone che non creavano problemi, ben integrate I bimbi vanno a scuola e all’asilo”, di via Ricciarelli.“Ma le occupazioni abusive non vanno bene, noi ci aspettiamo una nuova intrusione. E concludono preoccupati “Questa notte è andata via liscia. Chissà la prossima”.