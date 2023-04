Milano Volontariato. I malati di tumore si ‘disegnano e raccontano’ “Storie a colori”

AMO la Vita Onlus, storica Associazione Oncologica Milanese, operativa al San Carlo e al San Paolo, ha promosso un laboratorio creativo per pazienti e familiari. nelle sale di attesa del reparto di Oncologia del presidio San Carlo. Le opere saranno esposte al pubblico nell’atrio dell’ Ospedale San Carlo dal venerdì 28 aprile a domenica 7 maggio – ore 9-17 – Ingresso libero.

AMO la Vita Onlus Associazione Oncologica Milanese, costituita da personale medico infermieristico, operatori della cura e dell’assistenza, volontari adeguatamente formati, da oltre 40 anni è al fianco del malato oncologico e dei suoi familiari prima, durante e dopo la cura. Opera nella Divisione di Oncologia dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Per sensibilizzare il pubblico alla situazione critica in cui si trova chi è affetto da patologie tumorali, AMO la Vita offre ora una mostra di quadri realizzati proprio dagli assistiti durante il laboratorio creativo promosso dall’Associazione, con Daniela Porzia, nelle sale di attesa del reparto di Oncologia. L’esposizione si terrà dal 28 aprile al 7 maggio nell’atrio dell’ospedale San Carlo, dalle ore 9 alle 17, con ingresso libero. Titolo “Storie a colori”. Ogni pennellata raffigura uno stato d’animo, una domanda inespressa. La scelta di un colore parla di un sentire del momento o di un’emozione profonda. Guardando con attenzione si possono decifrare la paura nell’affrontare il percorso di cura, l’ansia della diagnosi, la speranza che gli esami vadano bene con le mille sfumature di cui è ricca l’anima umana. Ogni disegno è insomma una vita che prende forma: ogni opera è una storia di cui AMO la Vita sente di fare parte. L’iniziativa nasce nell’ambito della Civil Week che per il 2023 ha scelto come tema «Io mi prendo cura. Persone, territorio, ambiente» per dar modo di raccontare l’agire quotidiano. Il territorio a cui si rivolge AMO la Vita Onlus comprende i bacini di utenza dei Municipi 6 e 7 e hinterland caratterizzati da un’alta percentuale di famiglie e di anziani poveri e molto poveri. Per informazioni: info@amaolavitaonluis.it –tel. 024022218 Donazioni: bonifico a Banca Intesa IT39H 03069094181 00000000328.

www.amolavitaonlus.it