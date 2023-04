Milano: Vittorio Veneto la strada da incubo, lancio di sassi sulle auto parcheggiate

Assurdo, ma vero, il nuovo sport che sta prendendo piede a Milano è “il lancio del sasso dai Bastioni di Porta Venezia”, lanci che prendono di mira indistintamente passanti, ciclisti o auto in sosta. E’ MilanoBellaDaDio a denunciare il fatto che sta generando non poche preoccupazioni tra i residenti della zona.

Sabato scorso una ragazza è stata protagonista di un episodio inquietante. Racconta «C’erano dei personaggi ai bastioni di Porta Venezia, lato viale Vittorio Veneto, che urlavano e lanciavano pietre e bottiglie ai passanti. Mi sono quasi beccata un sasso in testa. Questa situazione non è più sostenibile. Una zona come Porta Venezia non è più frequentabile nemmeno di giorno».

Come mostra MilanoBellaDaDio con alcune foto, un sasso ha provocato il danneggiamento del finestrino di una macchina parcheggiata. Molti i commenti indignati dei cittadini, stanchi della situazione. Chiedono una maggiore attenzione nei confronti del quartiere. Come ElenaMontafia, presidente del Comitato residenti Lazzaretto, che racconta: «Da anni evidenziamo come la situazione, prima o poi, sarebbe diventata insostenibile. E oggi ci troviamo, purtroppo, ad avere ragione. Lasciare una zona abbandonata e nelle mani di nessuno, creando un’area fertile per le attività illecite, è inaccettabile. L’incuria che caratterizza da lungo tempo il quartiere ha portato alla situazione attuale, dove le persone, come nel caso specifico, tirano sassi alle auto e ai passanti. Ora i cittadini devono uscire di casa con il casco per proteggersi». E non è nemmeno il problema più grave. «Qui – denuncia Montafia- sono presenti discariche abusive, con rifiuti abbandonati ovunque. Questo è il risultato dell’abbandono del quartiere, dell’indifferenza e della mancanza di cura da parte degli amministratori locali. Anziché sperperare denaro pubblico per mettere vigilantes nelle zone della movida, il Comune pensi a controllare le migliaia di persone che a Milano causano disturbo, anche fino a tarda notte».

Ormai è veramente necessario un intervento, il fenomeno del lancio dei sassi non si può ignorare. Responsabili sono soprattutto giovani (ma non solo), che pare vogliano sfogare la loro frustrazione, ma questo può essere molto pericoloso perché può coinvolgere passanti e mezzi che transitano in zona. Inoltre è qualcosa che aumenta il degrado del patrimonio storico e culturale della città, dato che i Bastioni di Porta Venezia fanno parte delle antiche fortificazioni di Milano, risalenti al periodo delle guerra di indipendenza dell’Ottocento. È necessario, come insistono i residenti, restituire al quartiere il rispetto che merita.