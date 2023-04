Fitto: su obiettivi Pnrr al 30 giugno criticità ma no allarmi

“È molto importante dire che sicuramente ci sono alcune criticità ma anche su questo non è il caso di costruire allarmismi come spesso si legge. È evidente che noi stiamo lavorando al raggiungimento di questi 27 obiettivi al 30 giugno”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto intervenendo in Aula al Senato. “C’è l’esigenza di intervenire preventivamente non per rischiare di perdere gli interventi ma per correggere alcuni obiettivi intermedi – ha aggiunto – col mantenimento dell’obiettivo finale. E mi riferisco ad esempio al piano degli asili nido e le scuole dell’infanzia. C’è differenza tra i progetti in essere, quelli esistenti prima dell’approvazione del Pnnr e i nuovi progetti, è una differenza non di poco conto”.

