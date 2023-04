41.000 Studenti di 98 Scuole verso i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026

41.000 studenti di 98 Scuole – 31.000 giovani di 59 Scuole di Milano a cui si aggiungono 10.000 di 29 del Veneto verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 alla 60° “TROFEI DI MILANO 2023 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, Campionati interscolastici sportivi e attività formative per Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado della Città Metropolitana di Milano, ossia la “ GenerAZIONE 2026 ”.

Tutte le attività sportive sono ecosostenibili, aperte alle persone diversamente abili, volte alla loro integrazione nelle attività motorie senza alcuna discriminazione che, con la “Settimana Olimpica” dal 10 al 12 Maggio 2023, si concluderanno all’Arena-Brera di Milano (9.820 iscritti) quando mancheranno “1000 giorni all’inaugurazione dei Giochi 2026”. I “TROFEI DI MILANO”, che hanno registrato la partecipazione di oltre tre milioni e mezzo di studenti, sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 – d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – dall’AICS Milanese e dalla FICTS, con il sostegno dell’ICS – Istituto per il Credito Sportivo, con il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio di CONI Comitato Regionale Lombardia, Comune di Milano, Fidal Lombardia, Fidal Milano. Le attività, con iscrizioni gratuite, si articolano in 2 fasi: Sportiva ed Educativa per tutta la durata dell’anno scolastico (novembre-maggio) e sono suddivise in 5 Aree: I tuoi “Giochi”, le tue “Immagini”, i tuoi “Valori”, i tuoi “Stili di vita”, le tue “Gare”. FICTS Italia a.s.d., oltre ad un interessante programma di proiezioni interattive, ha messo a disposizione gratuita online per le Scuole, 27.234 video (https://www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis/), un vasto patrimonio di immagini sportive-educative di tutti i tempi quale strumento di didattica di supporto. Il Regolamento 2023 dei “TROFEI DI MILANO” (edizione speciale del 60°) è disponibile al link http://trofeidimilano.it/2023/regolamento.pdf con le norme e le modalità di partecipazione concordate con i Dirigenti scolastici e gli Insegnanti. Sono in palio premi speciali e materiale sportivo per le Scuole oltre ai premi per i partecipanti.

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Prof. Franco Ascani, Presidente FICTS, unico italiano Membro della Commission for Culture and Olympic Heritage del Comitato Internazionale Olimpico, ha presentato l’iniziativa dichiarando: “Le finalità dei “Trofei di Milano” in prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 consistono nell’associare lo sport alla cultura e all’educazione in cui l’Olimpismo si pone come uno stile di vita con l’obiettivo di incrementare concretamente le attività motorie dei giovani di cui oggi solo il 10% pratica sport! I ragazzi non hanno bisogno di tavole rotonde, hanno bisogno di fatti. Aiutiamo chi offre questa opportunità”.