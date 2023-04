Milano: beccata ladra rom al suo 25° arresto dopo furti in tutta Italia

Dai 14 anni (età in cui per legge diventi punibile) ai 25 la protagonista di questa vicenda, una ragazza di etnia rom, è stata arrestata ben 25 volte, sempre per furti in appartamento commessi in tutta Italia, da nord a sud, isole comprese. E sabato i Carabinieri l’hanno bloccata per l’ennesima volta in un condominio di via Capecelatro (zona San Siro) mentre tentava di forzare la porta di un appartamento con due ragazze sue complici di 20 e 21 anni.

Una residente però le ha notate, così le 3 ladre sono state beccate prima che riuscissero a scassinare la porta con i tre cacciaviti che portavano con sé. Le ricerche sull’identità della 25enne hanno permesso alle forze dell’ordine di scoprire che su di lei pende un provvedimento definitivo di carcerazione per 7 anni e 6 mesi emesso dal Tribunale di Pavia.

Nonostante la giovane età la donna ha un nutrito curriculum comprendente una lunga serie di furti in appartamento, per i quali, all’arresto, ha fornito sempre generalità diverse. La prima volta è stato a Piacenza nel 2011, poi una lunghissima serie di episodi in tutta Italia: sud (Brindisi), centro (Firenze, Pescara, Grosseto e Rimini), nord (Venezia, Trieste, Pavia e Milano) e anche a Oristano dove è stata arrestata nel 2013 mentre tentava di rubare nell’appartamento di un parroco. Tra il 2015 e il 2020 oltre 10 episodi di furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, tutti tra Trieste, Mestre e Venezia. E non solo arresti, ma anche diversi provvedimenti di divieto di dimora nei Comuni in cui è stata fermata, fino all’ultimo episodio di sabato a Milano.

La 25enne, condotta nel carcere di San Vittore, ha chiesto gli arresti domiciliari presso il proprio campo nomadi, per poter allattare il figlio neonato. Riguardo alle due complici, per una si sono aperte le porte di San Vittore, mentre per la seconda sono stati disposti i domiciliari.