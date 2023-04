L’Attimo Fuggente – Milano – Teatro Franco Parenti – dal 3 maggio 2023

Dal 3 al 7 maggio | MILANO @ Teatro Franco Parenti

ST festeggia i primi 10 anni di attività riportando in tour l’emozionante storia del Professor Keatinge dei suoi allievi. Lo spettacolo con un nuovo cast farà tappa a Milano al Teatro Franco Parenti dal 3 al 7 maggio e a Roma alla Sala Umberto dal 9 al 14 maggio 2023.

Luca Bastianello indosserà i panni dell’appassionato docente di letteratura Prof .John Keating, interpretato sul grande schermo dall’indimenticabile Robin Williams. Sul palco con lui Nicolò Bertonelli (già protagonista di Tick, Tick… BOOM! a teatroe Braccialetti Rossi in televisione), Marco Massarie sette attori diplomati alla STM: Daniele Bacci, Linda Caterina Fornari, Kevin Magrì (Gaetano nella fiction Mediaset Storia di una famiglia per bene), Matteo Pilia, Marco Possi, Alessandro Rizza e Adriano Voltini.

Lo spettacolo è diretto da Marco Iacomelli con la regia associata di Costanza Filaroni.

Da 10 anni la Scuola del Teatro Musicale coltiva giovani talenti preparandoli a spiccare il volo nel mondo professionale dello spettacolo italiano, proprio come l’entusiasta Prof. Keating incoraggia i suoi studenti a credere nelle loro capacità e a seguire le proprie ambizioni.

“L’Attimo Fuggente è una storia d’Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Quell’Amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli Yawp che spingono un uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a combattere per la giustizia con la non violenza. Tom Schulman ha scritto una straordinaria storia di legami, di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo”. Marco Iacomelli