Il commento di Luciano: posticipo della 31a di A

Buongiorno lettori, ieri sera si è disputato il posticipo di campionato della 31a giornata, a Bergamo si sono affrontate l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Mourinho per una contesa di grande interesse riguardo la zona Champions/Europa L.

E al fischio finale è un tripudio orobico, con il popolo nerazzurro che sventola davanti a Mourinho bandiere e gol: 3-1 e ritorno in corsa di Gasperini & c. per un piazzamento che a Bergamo manca inopinatamente da una stagione.

Lazio, Juve e adesso la Roma, tre ko nella stessa giornata che rimettono in discussione la corsa all’Europa. Partita tosta, lottata e con poche occasioni. La Dea passa al primo attacco serio, con una magia di Pasalic (sinistro al volo) su assist di Zapata, ma era comunque il 39′ di un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Il raddoppio arriva con Toloi al 76′, dopo i cambi di Mourinho che inserisce insieme Dybala, Matic, Spinazzola ed El Shaarawy. Il 2-0 della Dea ravviva la partita: all’83’ Pellegrini accorcia, ma pochi secondi più tardi Rui Patricio perde palla e Koopmeiners ne approfitta senza pietà, siglando il 3-1 e chiudendo di fatto la partita. Gol sfortunato subìto dalla Roma, come sfortunato è il finale: palo di Pellegrini, infortuni per Llorente e Dybala (duro intervento di Palomino). E ora i giallorossi hanno lo scontro diretto con il Milan: entrambe sono quarte a quota 56. Atalanta sesta a 52, in mezzo l’Inter a 54.

Appuntamento con la 32a a venerdì 28 Aprile: Lecce-Udinese alle 18,30 e Spezia-Monza alle 20,45.

Buon 25 Aprile ai lettori!