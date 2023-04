Capo della Wagner ordina ai suoi di non fare più prigionieri ucraini: “Uccideteli tutti”

“Uccideteli tutti”: il capo del gruppo paramilitare russo Wagner ha dichiarato che le sue truppe non prenderanno più prigionieri ucraini, in reazione ad una presunta esecuzione di uno dei suoi uomini da parte delle forze di Kiev.

“Non conosciamo il nome del nostro ferito che è stato colpito da miserabili ucraini. Ma uccideremo tutti sul campo di battaglia. Non faremo più prigionieri”, ha dichiarato Evgeny Prigozhin in un messaggio pubblicato su Telegram dal suo ufficio stampa e rilanciato oggi dalle agenzie internazionali.

Prigozhin stava reagendo a un’altra registrazione audio postata su Telegram e presentata come una conversazione tra militari ucraini che ordinavano l’esecuzione di un combattente catturato del gruppo paramilitare. Afp non è stata in grado di confermare l’autenticità di quest’ultima registrazione.