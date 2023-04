Tajani: il 26 aprile mille imprese per ricostruire l’Ucraina

La Conferenza promossa dal ministero degli Esteri

La Conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell’Ucraina promossa dal ministero degli Esteri per il 26 aprile è “un’occasione per dare un segnale di grande vicinanza” a Kiev. L’ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un evento elettorale a Siena. “Il 26 abbiamo dato vita a un grande evento al quale parteciperanno oltre mille imprese per preparare un grande progetto per la ricostruzione dell’Ucraina, un paese che farà parte dell’Ue, farà parte del mercato unico; stiamo già aiutando quel paese con aiuti di ogni tipo ma vogliamo essere protagonisti insieme a loro di una fase di ricostruzione”, ha detto il ministro. “Ecco perché – ha aggiunto – abbiamo invitato anche tanti interlocutori ucraini e daremo un segnale di grande vicinanza ma anche di valorizzazione del saper fare delle nostre imprese in tanti settori, penso anche alle infrastrutture, alle costruzioni, le reti energetiche. Lo faremo al Palazzo dei Congressi a Roma”.