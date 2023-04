“OFFICINALIA” XXXIV Mostra Mercato alimentazione biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica. Castello Di Belgioioso, 28 aprile-1 maggio

Officinalia, la più storica delle manifestazioni bio in Italia si svolgerà al Castello di Belgioioso dal 28 aprile al 1 maggio. E’ stata ed è una tra le prime fiere tematiche organizzate in Italia, negli anni si è confermata una prestigiosa vetrina ed è diventata punto di riferimento per le aziende certificate del territorio nazionale. La scelta biologica è stata una sfida fin dalla prima edizione, quando ancora nessuno conosceva il significato della parola, per dimostrare che biologico non è sinonimo di moda o di trend ma di salute e di benessere. Con orgoglio possiamo affermare che il pubblico è cresciuto con noi, gli abbiamo insegnato a comprendere e riconoscere le caratteristiche e le qualità dell’alimentazione biologica, biodinamica ma non solo, a dare maggior valore alla casa, all’ambiente in cui viviamo, a come ci vestiamo e ci prendiamo cura di noi.

Il motto di Officinalia è, ed è sempre stato quello valorizzare il biologico nel modo di nutrirci, di abitare, di vivere con consapevolezza, di rivalutare la terra e l’ambiente con spirito etico e morale. In esposizione una grande qualità di prodotti alimentari certificati tutti da assaggiare: torte dolci e salate, pane cotto in forno a legna, the e tisane in diverse fragranze, mandorle tostate, nocciole, succo di mele, birre al malto, tofu, marmellate di frutta e sformati di verdura freschissima, pasta fresca e secca, biscotti, crackers, formaggi di capra freschi. Non solo prodotti alimentari ma anche molti prodotti naturali per la cura della persona: creme per viso e corpo, latte detergente, sapone liquido, shampoo, bagnoschiuma oltre a un’infinità di macerati, oli essenziali e tisane che sprigionano le fragranze di sandalo, incenso, cera d’api, olio all’arancio, garofano, citronella, caprifoglio, rosa, marsiglia e mughetto.