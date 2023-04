25 APRILE. LE CELEBRAZIONI

Milano si appresta a celebrare il 25 Aprile, 78° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Alle varie cerimonie previste parteciperanno i rappresentanti delle Istituzioni, delle Comunità Ebraiche, di Anpi, le autorità civili, militari e religiose e la cittadinanza.

Questo il programma.

Martedì 25 aprile

ore 9.00, Monumento alla Guardia di Finanza, piazza Tricolore;

ore 9.15, Palazzo Isimbardi, corso Monforte 35;

ore 9.30, Palazzo Marino, Lapide Medaglia d’Oro in piazza della Scala 2;

ore 10.00, Loggia dei Mercanti;

ore 10.30, Sacrario dei Caduti, largo Caduti Milanesi per la Patria;

ore 11.00, Monumento ai Quindici Martiri in piazzale Loreto;

La manifestazione di martedì 25 aprile partirà in corso Venezia alle ore 14.30, con arrivo in piazza Duomo per gli interventi dal palco.