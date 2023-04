“Nuovo Cinema Diffuso” per fare di Milano la città del cinema di prossimità

Creare nuove occasioni di socialità, rilanciare la cultura cinematografica, portare il cinema dal suo pubblico e al contempo renderlo protagonista. Sono questi i principali obiettivi del progetto “Nuovo Cinema Diffuso – La città del cinema di prossimità” realizzato dall’associazione COE – Centro Orientamento Educativo in partenariato con Associazione culturale Cinevan e APS Seiseneca per il Cinemino nell’ambito del Bando “Per la Cultura” 2021 promosso dalla Fondazione Cariplo.

Con un ampio programma di proiezioni gratuite al chiuso e poi all’aperto, nelle piazze dei quartieri in 8 Municipi della città, il progetto vuole mettere al centro il cinema inteso come esperienza collettiva, proponendo contenuti di qualità su grande schermo come spunto di riflessione e confronto, e nel contempo rendere il pubblico protagonista di grandi e piccole storie di quartiere. Prima di ogni appuntamento con il cinema all’aperto, infatti, le testimonianze e gli aneddoti degli abitanti di luoghi storici della città, raccolti da Cinevan, daranno vita a un’ampia narrazione condivisa, che verrà poi proiettata in occasione di eventi pubblici.

“Da qui l’idea di un nuovo cinema diffuso in termini di prossimità, come racconto della storia di un quartiere e dell’identità di una comunità, che parta dalle comunità stesse, destinatarie della fruizione e, al contempo, soggetti attivi della produzione audiovisiva – afferma Paolo Caporali, direttore dell’Associazione COE – un momento ludico se vogliamo, in grado di ricreare una nuova socialità, consolidare il senso d’appartenenza e restituire identità a luoghi anche periferici”.

Per raggiungere questi obiettivi, le associazioni COE, Cinevan e Seiseneca per Il Cinemino hanno scelto di fare sistema e mettere in rete il proprio know-how nel settore della promozione della cultura cinematografica, nell’organizzazione di proiezioni-evento all’aperto e nella produzione audiovisiva, forti dell’esperienza maturata negli anni.

In preparazione alle proiezioni estive, si parte domenica 30 aprile, alle ore 19.30 presso Mare Culturale Urbano con una selezione di cortometraggi pluripremiati al FESCAAAL di Milano e in diversi festival internazionali, presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Fil rouge della serata saranno i diritti e i ruoli delle donne nella cultura araba e africana. Tra i corti presentati anche Sur la tombe de mon père di Jawahine Zentar (Marocco, 2022, 24′), Miglior Cortometraggio al 4° MiWorld Young Film Festival – MiWY, festival di cinema e intercultura per le scuole: nel film, la giovane protagonista Maïne non intende rispettare le regole della tradizione e a tutti i costi vuole accompagnare il feretro del padre fino al cimitero, anche se è una possibilità concessa ai soli uomini.

Martedì 9 maggio alle ore 20.30 l’appuntamento è al Barrio’s, con il cortometraggio Tangente che narra il riscatto di una giovane carcerata. Per Florie l’ultramaratona dell’isola della Riunione rappresenta un’occasione di riscatto da una vita segnata da soprusi e violenze. Tre giorni di immersione in una natura spettacolare con la voglia di mettersi alla prova e di vincere. Sono gli ultimi momenti di libertà prima del ritorno a quella che è ormai diventata la sua casa, il carcere.

Giovedì 18 maggio, alle ore 21.30 sarà la volta del Nuovo Cinema Armenia con il lungometraggio Neighbours di Mano Khalil (2021, Kurdistan, 124′). Un film in cui la magia dell’infanzia si mescola alla crudeltà del presente, con una buona dose di humour e di sensibilità innocente tipica della fanciullezza che aiuta a guardare il mondo in guerra da una prospettiva inedita.

Nuovo Cinema Diffuso proseguirà con un ricco calendario di proiezioni gratuite all’aperto a partire da fine maggio e per tutti i mesi di giugno e luglio.

La rassegna sarà anche un’occasione per mettere in pratica le procedure semplificate per organizzare le PIDS – Piccole Iniziative diffuse a carattere Socioculturale e di intrattenimento sul territorio milanese. Quest’agevolazione, introdotta dal Comune di Milano nel luglio 2022 (delibera n.813/2022), grazie all’impegno di 180 associazioni, offre la possibilità di accedere a procedure semplificata per richiedere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico.

“Nuovo Cinema Diffuso – La città del cinema di prossimità” è un progetto realizzato da Associazione COE in partnership con Associazione culturale Cinevan e APS Seiseneca per il Cinemino nell’ambito del Bando “Per la Cultura” 2021 promosso dalla Fondazione Cariplo.