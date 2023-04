Il commento di Luciano: 31a giornata di serie A

Buona domenica amici lettori, disputati tra ieri e venerdì 3 anticipi in serie A: Verona-Bologna, Salernitana-Sassuolo, Lazio-Torino e Sampdoria-Spezia.

Il Verona allunga di un passo importante nella sua rimonta salvezza, battendo per 2-1 il Bologna al Bentegodi. Meglio gli scaligeri nel primo tempo, Lasagna e Verdi i più attivi in fase offensiva mentre i rossoblu restano in attesa. In pieno recupero del primo tempo, Skorupski colpisce Gaich in mischia e dopo revisione VAR l’arbitro indica il dischetto. Verdi non sbaglia e porta avanti il Verona. Al 62′ un colpo di testa di Verdi sembra chiudere i conti, ma la squadra di Thiago Motta ci crede fino alla fine e Dominguez la riapre in pieno recupero. Al 96′ Orsolini spreca il pallone del pareggio.

La Salernitana di Paulo Sousa domina in lungo e in largo contro il Sassuolo. I granata scendono in campo con due marce in più dal punto di vista dell’intensità sia nel primo che nel secondo tempo. Il 3-0 finale è semplicemente la logica conseguenza di quanto si è visto in campo. La prestazione della squadra di Sousa è stata convincente sotto tutti i punti di vista e il Sassuolo, eccellente in questo 2023, ha dovuto cedere alla ferocia della squadra campana. I granata intascano un po’ più in sicurezza in termini di lotta salvezza.

La corsa della Lazio si arresta (bruscamente) per ora, in un tiepido pomeriggio di Aprile. La squadra di Sarri arrivava da quattro vittorie consecutive e si arrende all’Olimpico al Torino di Juric, vittorioso grazie al gol di Ilic sul finire del primo tempo. Partita equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra, anche se ai biancocelesti è mancata un po’ della solita qualità dalla trequarti in avanti. Si è rivisto a sorpresa Ciro Immobile, subentrato nel secondo tempo ed evidentemente non al meglio dopo lo spavento dell’incidente d’auto di giorni fa . Tra i protagonisti del match Radonjic, Vlasic e Zaccagni. E grazie alla restituzione (provvisoria) dei 15 punti in classifica, la Juventus può superare la Lazio e portarsi al secondo posto, in caso di successo contro il Napoli nel posticipo di oggi.

Ultimo dei 4 anticipi, Sampdoria-Spezia, che si dividono la posta con un gol ed un punto per parte al termine di ben 103 minuti di gioco. Samp in vantaggio al 23′ con Amione, il difensore dei blucerchiati impatta di testa il calcio d’angolo di Augello e piega le mani a Zoet, che non riesce a respingere con efficacia. Palla sul palo e rimbalzo in porta, intervallo con Samp avanti 1-0. Interruzione importante causa lancio di fumogeni da parte della tifoseria doriana, ad inizio ripresa, per circa 6 minuti. Si riprende il gioco al 53′, e arriva presto il pareggio dello Spezia, al 56′ : su cross morbidissimo di Bastoni dalla sinistra, inzuccata perfetta del numero 10 Verde, che mette la palla a fil di palo. Lo Spezia riparte sullo slancio e gioca un buon quarto d’ora alla ricerca di un gol vincente, ma ci va soltanto vicino con Verde che, per questione di qualche centimetro, non intercetta di testa un cross nell’area piccola di Amian. In virtù di questo risultato i blucerchiati continuano a muovere la classifica ma rimangono sempre all’ultimo posto, i bianconeri invece allungano a +1 sulla zona retrocessione occupata dall’Hellas Verona.

A domani per i commenti delle restanti partite oggi in calendario, ad iniziare dal pranzo (12,30) in compagnia di Empoli ed Inter, per proseguire con tutte le altre ad eccezione di un interessante Atalanta-Roma, che chiuderà la giornata lunedì sera alle 20,45.

Arrivederci e buon pomeriggio!