Design Week, Mazzali: ex riformatorio Istituto Marchiondi, da simbolo riscatto a simbolo del design

ASSESSORE ALL’ESPOSIZIONE ‘REFORMING FUTURE’ ALLESTITA DA MOSCAPARTNERS NELL’EDIFICIO CAPOLAVORO BRUTALISTA DELL’ARCHITETTO VITTORIANO VIGANÒ

L’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali ha visitato questa mattina l’esposizione ‘Reforming future’ allestita da MoscaPartners all’Istituto Spagliardi di Baggio, alla periferia di Milano.

Il capolavoro brutalista dell’architetto Vittoriano Viganò, pietra miliare dell’architettura del dopoguerra, apre i cancelli al pubblico e alla città per raccontare un’altra storia e vestirsi di nuovi significati.

FOCUS SU RICERCA E INNOVAZIONE – “L’esposizione ‘Reforming future’ allestita all’Istituto Marchiondi in occasione del Fuorisalone – ha spiegato l’assessore Barbara Mazzali – è un chiaro esempio di come il Design a Milano e in Lombardia non sia espressione di un prodotto di alta qualità esposto in una fredda vetrina, ma sia anche un’occasione di valorizzazione della città e del territorio più in generale. Oggi – ha rilevato – siamo ospitati in un ex riformatorio, simbolo di riscatto, un luogo che per qualche giorno, diventa simbolo del design. Qui, come nelle altre due sedi allestite da Mosca Partner (Palazzo Visconti e il Circolo Filologico), ricerca e innovazione nel design rappresentano i temi sui quali puntare per la competitività del nostro sistema produttivo”.

SOLUZIONI CREATIVE – “Se un oggetto o un arredo semplificano la nostra giornata – ha spiegato l’assessore – il suo valore non sta soltanto nella visione artistica di chi l’ha creato, ma anche nella sua capacità di trovare soluzioni diverse e creative che sappiano sorprendere. Design e innovazione vanno di pari passo. Per sua natura, infatti, il design mira a rispondere alle esigenze sempre nuove che propone il mercato, con il suo costante susseguirsi di abitudini e novità. I giovani, in queste occasioni, hanno la possibilità di dimostrare tutto il loro valore e noi, come istituzione, abbiamo il compito e il dovere di sostenerli”.

SOSTENIBILITÀ – “Non dimentichiamo infine la sostenibilità e l’attenzione per l’ambiente – ha poi fatto presente Mazzali – che sta diventando un importante motore per l’innovazione e dal quale non si può prescindere”.

L’IMPEGNO DI REGIONE – “In questo scenario e con queste prospettive . ha proseguito l’assessore – rientrano eventi come quello di Mosca Partners – Design Variation 2023, che si stanno realizzando durante il Fuorisalone grazie anche al contributo di Regione Lombardia tramite il bando ‘DE.MO – Iniziative ed eventi di design e moda’ che ha permesso di riqualificare, non solo a livello estetico ma anche sociale, scenari cittadini che ospitano queste manifestazioni. Un sostegno – ha concluso – in primis al mondo produttivo e artistico, ma anche al territorio che lo ospita, valorizzando gli spazi in una visione sempre innovativa. (LNews)