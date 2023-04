Biblioteca Sormani – Salir l’aria e confidarsi al vento – sempre primi i veri milanesi!

La Biblioteca Comunale Centrale organizza una mostra documentaria sulla storia del volo in Italia, a partire dai primi esperimenti in pallone della seconda metà del XVIII secolo fino ai nostri giorni. La mostra, curata da Marco Majrani, in collaborazione con Claudia Cisaro – Aeronord, sarà allestita presso lo Scalone Monumentale di Palazzo Sormani e rimarrà aperta al pubblico dal 25 marzo al 24 giugno 2023. Un approfondimento particolare è dedicato alla figura di Paolo Andreani (1763-1823), nobile milanese che fu il primo italiano a effettuare un volo in mongolfiera nel 1784 e di cui nel 2023 ricorre il bicentenario dalla morte. La sua figura si lega strettamente alla storia del palazzo in cui ha sede la biblioteca, che in quegli anni era di proprietà della famiglia Andreani Sormani. La mostra presenta anche altre figure di pionieri del volo attraverso documenti e cimeli concessi in prestito da collezionisti privati o da istituti culturali esterni, accanto a materiali dalle collezioni storiche della biblioteca. Il percorso si conclude con un excursus sulla storia dell’aerostatica e dell’aviazione milanese e lombarda fino ai giorni nostri. Il percorso di visita è suddiviso in quattro sezioni.