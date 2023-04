Via Antonini: “Come iene in agguato” L’assicurazione vuole un milione dai condomini della Torre bruciata

Il 29 agosto 2021 a Milano le fiamme distruggevano la Torre dei Moro di via Antonini 32 senza per fortuna provocare vittime. Per i residenti ora però arriva una nuova batosta sotto forma di una diffida che potrebbe mettere a rischio la ricostruzione del grattacielo.

Infatti la compagnia assicurativa Zurich ha richiesto il pagamento di 1.050.000 euro, rivalendosi sui condomini riguardo al premio assicurativo già pagato a due negozi (Toys Center e Prenatal) che erano al piano terra del condominio e che, dopo l’incendio, hanno chiuso i battenti.

Ai condomini viene attribuita la “responsabilità per l’evento occorso” e l’assicurazione, attraverso i propri legali, chiede quindi di essere contattata entro sette giorni per “valutare una possibile soluzione conciliativa”, domandando in pratica a famiglie rimaste senza casa per l’incendio di risarcire danni che non sono stati provocati da loro. I condomini rischiano di dover versare alla compagnia assicurativa quel denaro che, invece, sarebbe necessario per i lavori di ricostruzione curati dall’architetto Marco Piva.

Mirko Berti, portavoce del comitato dei residenti si sfoga “Come nella savana dove le iene sono in agguato quando un animale è ferito questi avvocati e l’assicurazione che difendono non si fanno il minimo scrupolo ad azzannare 80 famiglie che hanno già subito la perdita della propria casa e di tutto quello che avevano. Inoltre si sono sostituiti alla magistratura e, ancora prima che inizi un processo con 18 imputati per disastro colposo pluriaggravato, hanno già trovato il colpevole”.

A maggio è fissata l’udienza preliminare del processo in cui la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di progettisti e costruttori del palazzo realizzato, per risparmiare, con pannelli non ignifughi.