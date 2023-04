Combattimenti in Sudan, l’Ue cerca il cessate il fuoco per poter evacuare 1.500 cittadini da Khartoum

L’Unione europea sta intensificando i contatti per ottenere un cessate-il.fuoco in Sudan e per poter evacuare via terra i suoi circa 1.500 cittadini coinvolti nei combattimenti a Khartoum. Lo ha annunciato un funzionario europeo. “L’evacuazione non può essere effettuata attraverso l’aeroporto, che è chiuso, ma via terra e abbiamo bisogno di un cessate-il-fuoco di tre giorni per portare a termine un’operazione del genere”, ha dichiarato alla France Presse.

“Al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per prendere in considerazione un’operazione del genere, ma saremo pronti quando sarà il momento”, ha aggiunto. L’operazione è coordinata da Francia e Grecia, ha sottolineato. La situazione in Sudan sarà discussa lunedì alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue a Lussemburgo.

Il capo della diplomazia europea Josep Borrell sta intensificando i contatti con i leader dei Paesi della regione. Ha parlato con il segretario generale della Lega Araba e con il ministro degli Esteri egiziano. Intensi combattimenti contrappongono l’esercito regolare del generale Abdel Fattah al-Burhane, leader de facto del Sudan dal golpe del 2021, e ai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Fsr) del generale Mohamed HamdaneDaglo.

L’Ue ha una delegazione a Khartoum e sette Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Repubblica ceca) hanno rappresentanze nella capitale sudanese. “Spetta alle organizzazioni africane lavorare per un cessate-il-fuoco. Ne va della stabilità della regione”, ha sottolineato una fonte europea. I belligeranti hanno ignorato molteplici appelli per un cessate-il-fuoco in occasione della festa dell’Eid-el-Fitr, la fine del mese sacro del Ramadan.