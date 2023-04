Assessore Caruso: Lombardia protagonista a Festival libro Parigi con Giordano Bruno Guerri che racconta D’Annunzio.

Il Presidente del Vittoriale porta nel mondo la magia del Garda

“Anche la Lombardia è protagonista al ‘Festival del Libro di Parigi’. Penso in modo particolare alla presenza di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera e ambasciatore del Garda nel mondo”. Così l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, sul ‘Festival del Libro’ di Parigi. “Giordano Bruno Guerri – aggiunge l’assessore Caruso – presenta ‘D’Annunzio. La vita come opera d’arte’, biografia definitiva del poeta vate. Un’occasione formidabile per esaltare la nostra cultura e per rendere la nostra regione sempre più attrattiva anche a livello internazionale. Come ha dichiarato proprio Giordano Bruno Guerri, la sua presenza a Parigi contribuirà a ‘portare nel mondo la magìa di D’Annunzio e del nostro lago'”. “È doveroso – conclude l’assessore – sottolineare e rilanciare le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ribadito come il sapere sia l’elemento fondante della vita democratica di una comunità. Valori su cui anche la Lombardia fonda le proprie radici e che consideriamo le basi per un vero ‘Rinascimento culturale'”. (LNews)