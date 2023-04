Investire in borsa: la differenza tra azioni e obbligazioni

Chi decide di investire in borsa si trova a dover scegliere tra svariate tipologie di strumenti di investimento, tra cui azioni e obbligazioni.

Conoscerne caratteristiche e differenze è certo solo la punta dell’iceberg, in quanto per decidere in che cosa investire è necessario andare oltre ed effettuare studi e analisi accurati; ciononostante, può fornire un punto di partenza per capire quale dei due strumenti si adatta al meglio al proprio profilo di investimento.

In questo articolo non troverete consigli finanziari, ma esclusivamente informazioni utili per comprendere caratteristiche e differenze di obbligazioni, note anche come bond, e azioni.

Obbligazioni: di cosa si tratta

I bond sono tra gli strumenti finanziari più diffusi e conosciuti; emessi da aziende ed enti pubblici al fine di ottenere liquidità da reinvestire nella crescita dell’impresa o nella ricerca, sono titoli di debito a scadenza e, come tali, rendono l’impresa emittente debitrice dell’investitore per tutta la durata del titolo.

Quando i titoli giungono alla loro scadenza naturale, l’emittente deve restituire ai creditori il denaro ricevuto tramite la distribuzione dei bond.

Chi acquista delle obbligazioni, punta a ottenere un guadagno attraverso:

gli interessi maturati, i quali vengono corrisposti periodicamente attraverso cedole trimestrali, semestrali o annuali;

i quali vengono corrisposti periodicamente attraverso cedole trimestrali, semestrali o annuali; l o scarto di emissione , corrisposto, quando presente, alla scadenza del titolo,il quale consiste nella differenza tra il prezzo nominale e il prezzo di emissione;

, corrisposto, quando presente, alla scadenza del titolo,il quale consiste nella differenza tra il prezzo nominale e il prezzo di emissione; la vendita del titolo sul mercato secondario, da effettuarsi prima della data di scadenza.

Le obbligazioni possono avere una durata variabile, da pochi mesi a diversi anni, e si adattano a investimenti a medio o lungo termine.

I titoli di Stato: una forma particolare di bond

Tra le varie tipologie di bond è possibile includere i Titoli di Stato, emessi dai singoli Paesi al fine di ottenere somme di denaro da investire in iniziative di vario genere.

Tra i tanti troviamo ad esempio i Gilts emessi dal Regno Unito, i Bund tedeschi, usati per calcolare lo Spread, e gli OaT, Titoli di Stato francesi.

Per quanto riguarda l’Italia, i bond di Stato sono suddivisi in varie categorie, le quali differiscono fra loro per durata dei titoli, presenza della cedola semestrale, il tasso fisso o variabile, ecc.

Azioni: in cosa differiscono dalle obbligazioni

Sebbene anche le azioni vengano emesse dalle imprese al fine di acquisire denaro da reinvestire nella crescita, nella ricerca e nello sviluppo, non sono dei titoli di debito, in quanto non rendono l’investitore creditore dell’impresa.

Chi acquista delle azioni diviene a tutti gli effetti socio dell’emittente e, come tale, acquisisce diritti e doveri, i quali variano in base alla tipologia di azioni acquistate.

L’investimento in azioni non dà diritto a interessi e non ha scadenza, quindi non prevede la restituzione del denaro o lo scarto di emissione.

Le forme di guadagno possibili sono date da:

suddivisione dei dividendi;

spartizione del capitale societario in caso di chiusura dell’azienda;

vendita dei titoli sul mercato secondario.

Alcuni titoli azionari garantiscono inoltre l’acquisizione di diritti amministrativi, in particolare il diritto di voto assembleare.