Centrale, Prefettura: 40mila controlli da gennaio, incontro con comitati

“In data odierna (ieri ndr) il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha presieduto una riunione sulla sicurezza della Stazione Centrale di Milano e sulle aree limitrofe”. Così una nota della Prefettura. “Il Prefetto – si legge nella nota – ha ascoltato i cittadini delle zone interessate, attraverso il Presidente del Coordinamento Comitati Milanesi (che raggruppa diverse associazioni della zona), i rappresentanti dei comitati cittadini di via Benedetto Marcello e limitrofe e di via Mauro Macchi e vie limitrofe, per raccogliere eventuali osservazioni e restituire l’esito delle attività di controllo svolte nella zona, secondo gli indirizzi del Ministro dell’Interno. Erano presenti anche il Questore, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, l’Assessore alla Sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, il Comandante della Polizia Locale, i Presidenti dei Municipi 2 e 3 e nel corso dell’incontro sono stati condivisi i dettagli dei risultati delle 27 operazioni interforze condotte dall’inizio dell’anno. Durante i servizi dedicati, dal 16 gennaio al 13 aprile, gli operatori in campo (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro) hanno controllato 40.224 soggetti. Di questi 564 sono stati denunciati e 43 arrestati. A seguito dei controlli sulle persone sono stati emessi 273 provvedimenti di espulsione, dei quali 40 con accompagnamento presso il C.P.R., 226 Ordini di lasciare il Territorio Nazionale, 6 accompagnamenti alla frontiera e una misura alternativa al trattenimento. Sono stati, altresì, controllati 3.664 veicoli e riscontrate 273 violazioni al Codice della Strada. In totale il Questore ha emesso 132 misure di prevenzione personali: 98 divieti d’accesso alle aree urbane e 34 fogli di via obbligatori. Gli esercizi commerciali oggetto di controlli sono stati 718 e hanno portato all’individuazione di 72 lavoratori in nero o irregolari. Sono state irrogate sanzioni amministrative per un totale economico di 788.314,45 Euro.

