Approvato accordo nuova sede RAI-Milano. Pazzali (fondazione Fiera): pagina nuova in percorso attrattività di Milano

“Ci abbiamo lavorato con impegno e alla fine il risultato è arrivato. Noi ci abbiamo messo tutta la nostra passione e tutta la nostra competenza. La Rai ha messo in campo la sua solida tradizione di editore essenziale per la vita nazionale.

Non è vero che in Italia è impossibile fare grandi progetti per il futuro. Questo accordo è la prova che si può arrivare a risultati importanti nella collaborazione tra istituzioni e imprese, così come è la prova del fatto che leggi, regole ed equilibri economici sono compatibili con obiettivi ambiziosi”. Lo ha dichiarato Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. “La Rai a Milano negli spazi della Fiera è una splendida prospettiva di continuità storica, professionale e anche culturale. Dare vita a un progetto così ambizioso è stato possibile grazie alla proficua collaborazione con i vertici Rai e tutti i professionisti che l’azienda annovera nel suo staff, a cui vanno i miei ringraziamenti. Il nuovo centro di produzione – ha infine concluso il presidente – contribuisce a rafforzare l’asse con Roma favorendo una fruttuosa cooperazione e nuove sinergie economico – culturali fra le due città, ricetta a cui credo da sempre perché è l’unica in grado di generare un grande valore per tutto il Paese.”

“Un’ottima notizia, che aspettavamo da tempo. Milano e la Lombardia devono essere centrali nel modello di programmazione e gestione della tv pubblica”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la decisione del cda della Rai che ha approvato l’accordo per la rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di Milano da realizzare nel nuovo Campus Gattamelata.

“Da parte nostra – aggiunge Fontana – abbiamo sempre lavorato con impegno e determinazione per raggiungere questo risultato. Milano e la Lombardia meritano una sede Rai all’altezza del territorio che rappresentano”.

“Un ringraziamento particolare – ha concluso il governatore – va ai vertici di Fondazione Fiera Milano che, proprio come, per la recentissima vicenda della pista del ghiaccio ovale per le Olimpiadi invernali 2026, si sono dimostrati efficienti e decisivi”.