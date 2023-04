Milano capitale delle pandillas, la polizia arresta nove presunti appartenenti alla gang sudamericana “Latin King”

Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose.

“Nove persone arrestate a Milano, tutti uomini presunti appartenenti alla pandilla sudamericana denominata “Latin King” fazione “Chicago”, sono un bilancio a dir poco preoccupante. Ma mentre la nostra città si guadagna la palma di capitale italiana delle pandillas la sinistra tace. Serve immediatamente una task force che veda coinvolto in primis il Comune, oltre alle forze dell’ordine, per arginare le violenze dei latinos. Specie in periferia, dalla Bicocca al Corvetto passando per la multietnica via Padova, le gang di sudamericani disposte a tutto sono un allarme concreto e sentito. Pestaggi, agguati, ferimenti, non dimentichiamo anche i morti (come nel 2016 in piazzale Loreto): i cittadini hanno paura e non si sentono al sicuro a causa del buonismo di chi parla di integrazione e multiculturalismo. Ringrazio la Polizia per l’operazione svolta ma l’amministrazione comunale deve cominciare a fare la propria parte”. Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.