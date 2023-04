Fuorisalone: una veste inedita per la Pinacoteca di Brera

GROHE al Brera Design District con “GROHE SPA Health Through Water” Alla Pinacoteca di Brera quattro ambienti immersivi rivelano l’elegante e innovativo design del bagno firmato GROHE

Fino al 23 aprile GROHE torna al Fuorisalone con un’esperienza aperta al pubblico unica e multisensoriale nel cuore di Milano per il lancio della collezione premium GROHE SPA, celebrando la sua passione per l’acqua attraverso un’installazione che riflette la splendida architettura di uno dei più prestigiosi musei d’arte, la Pinacoteca di Brera. Quattro ambienti immersivi rivelano l’elegante ed innovativo design del bagno, ciascuno dedicato a un tema: rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio e Allure Brilliant Private Collection, le finiture di tendenza GROHE Colors e un’esperienza multisensoriale per le soluzioni doccia del brand. L’installazione, realizzata dal design & brand identity team interno LIXIL Global Design, sarà aperta al pubblico fino al 23 aprile: giovedì 12.00 – 17.00, venerdì e sabato: 10.00 – 22.00, domenica 10.00 – 19.00.

Indirizzo

Pinacoteca di Brera

Via Brera 28 – Milano