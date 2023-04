A lezione di antimafia con #NOI e FNSI

Al via il progetto “A lezione di Antimafia” targato #Noi rivolto ai giovani, finanziato dalla Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana, sempre al nostro fianco nella sensibilizzazione all’antimafia. Di cosa si tratta? I ragazzi che aderiranno al progetto avranno due mesi per leggere e approfondire il libro “A mano disarmata” della nostra Federica Angeli. Incontreranno e dialogheranno poi con Federica e con magistrati che la lotta alla mafia la toccano con mano. Sarà uno spazio di confronto per chiedere e conoscere il linguaggio, i silenzi, il modo di agire e di stare nella società delle mafie.

«Se impari a riconoscere le mafie, le puoi sconfiggere», è l’obiettivo del corso. La conoscenza è il primo strumento per sconfiggere l’illegalità.

“Voglio ringraziare il presidente della Fnsi Vittorio Di Trapani – ha dichiarato il presidente di #Noi – per esserci accanto in questo percorso di formazione dei ragazzi che, grazie ai fondi erogati dalla Fnsi, riceveranno gratuitamente il libro e avranno modo di accrescere le loro competenze sulla criminalità organizzata”.

Per iscriversi al progetto basta inviare una mail all’associazione #Noi all’indirizzo noiamanodisarmata@gmail.com entro e non oltre il 30 giugno. Il corso comincerà a settembre 2023, la data verrà successivamente indicata ai partecipanti.

Noi Associazione Antimafia ODV