Metro 2 Abbiategrasso (quartiere Chiesa Rossa): da 10 anni la stazione senza rivestimento

In piazza Abbiategrasso nel distretto Chiesa Rossa, se frequentate la zona e la stazione M2 Abbiategrasso Chiesa Rossa, avrete sicuramente notato lo stato in cui versa una parte della stazione e sopratutto l’uscita, con tanto di torretta ascensore verso via Giuseppe Palanti.

Infatti sia la torretta per accedere alla sottostante stazione della metropolitana, parte del corridoio e delle scale, sono state “spogliate” dal rivestimento in granito nel 2012 e da allora, per chissà quale motivo, è rimasto tutto com’era, dando l’impressione di qualcosa di non finito.

Pare quasi ATM se ne sia dimenticata.

Spesso è incredibile come, piccole cose diventino problemi burocratici o altro ancora, senza che venga trovata una soluzione. Intanto, dopo 10 anni questa è la situazione dell’uscita.

Blog Urbanfile