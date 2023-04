Il commento di Luciano: posticipo della 30a giornata di serie A

Buongiorno amici sportivi, ieri sera al Franchi di Firenze c’è stata battaglia vera, tra Fiorentina e Atalanta. Uno scontro diretto per l’Europa che, pur con obiettivi diversi, finisce in parità, 1-1 nel posticipo della trentesima giornata. Un pari che forse sta stretto ai viola, che nonostante il doppio impegno di Conference League si dimostrano un po’ più in palla di una Dea a tratti sofferente. Ma è la squadra di Gasperini a passare in vantaggio per prima, verso la fine del primo tempo: il gol è di Maehle, autore di una bellissima azione personale. Nella ripresa ecco il pareggio di Cabral, su calcio di rigore concesso, dopo lunghissimo check VAR, per un tocco più casuale che malizioso di braccio, in area, di Toloi. Nel finale, palo su punizione di Biraghi e miracolo di Sportiello su Bonaventura. Al fischio finale è un pareggio poco utile ad entrambe: la Fiorentina manca l’avvicinamento al sesto posto dell’Atalanta, che a sua volta spreca la possibilità di agganciare l’Inter in quinta posizione. Rispettivi sogni di gloria parzialmente rinviati.

Campionato che ripartirà venerdì con un anticipo della 31a giornata, tra Verona e Bologna alle 20,45, ma nel frattempo si compirà l’attesissimo epilogo dei quarti di finale di Champions, che vedrà protagoniste dopo tanti anni ben tre squadre italiane, con già la certezza che una delle 3 disputerà la finale se passerà l’Inter contro il Benfica. Un avvincente intermezzo del campionato, pur deludente per due su tre, inchioderà davanti alla tv milioni di appassionati. Vinca possibilmente il migliore, non il più fortunato.