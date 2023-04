Nasce il ponte degli amanti a Porta Genova, malgrado Sala

Di Claudio Bernieri

Chiuso nel 2016 per improbabile crollo, promessa la riapertura ai milanesi dopo doverosa ristrutturazione, il ponte degli Artisti, costruito nel 1914 dalla società Nathan Uboldi, è ancora lì, favola bella, sbarrato e arrugginito. Un tempo meta di grafici, designer e pittori, era una piccola galleria d’arte che accompagnava il viandante frettoloso dalla zona dei navigli a quella del design, della moda, delle modelle. Ma nei giorni del fuorisalone la creatività degli artisti milanesi ha scavalcato la burocratica lentezza comunale: ed ecco che la serranda in lamiera che impedisce agli artisti di passare sopra i binari della stazione di Porta Genova è diventata un luogo di culto fotografatissimo. Merito di Carlo Cecato, l’inventore di Cartellomania che nel tempo lo ha ricoperta di Vendesi, che via via diventavano Domandasi, Sognasi, Amasi.

E’ di moda passare in via Tortona, davanti all’ex ponte degli Artisti, e sulla lamiera ricoperta di stickers inventati da Cecato lasciare un commento. Ed è cosi che i ragazzi si chiamano e si scrivono e si cercano, oggi a Milano. E si fotografano. L’ex-ponte della premiata ditta Natha Ubolti è diventato cosi il ponte degli innamorati, è un luogo interattivo dove Cecato lascia il suo cartello settimanale, ed il passante commenta e scrive nello spazio libero del cartello una sua frase, un motto, un calembour. Dopo il ponte sui Navigli intitolato a Ada Merini ci voleva anche un ponte dei desideranti l’amore. I ragazzi scrivono sotto il cartello Amasi il proprio nome, e lì poi si incontrano. Carlo, che pare abiti a due passi, è dietro l’angolo e li fotografa.

Il tutto finisce sulla pagina Facebook. Ed è cosi che Cartellomania forse salverà il ponte, malgrado la pigrizia del calzettaio alcobaleno. “In Comune dicono che il ponte potrebbe crollare, ma perché allora sotto il ponte vengono parcheggiati i vagoni de treni? Non vorrei che covasse la solita speculazione immobiliare. Il ponte degli artisti deve riaprire al più presto” spiega Carlo Cecato.