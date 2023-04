Criminalità a Milano. Via Govone, poliziotto fuori servizio insegue ladri appartamento. e ne blocca uno

Un sovrintendete della polizia di Stato fuori servizio arresta un cileno di 34 anni per furto in abitazione. E’ successo venerdì sera, intorno alle 21.20: il sovrintendente, uscendo dalla palestra, in via Aosta, zona MacMahon, nota due individui scavalcare una recinzione con una spranga di ferro. Insospettito li insegue e riesce a bloccare solo uno dei due, il 34enne cileno, che è risultato essere irregolare sul territorio italiano e con precedenti, in via General Govone all’angolo con via Principe Eugenio. Insieme al complice si era introdotto in un appartamento in via Caracciolo, per rubare un anello e un bracciale d’oro, recuperati.

PORTA GENOVA, 34ENNE DANEGGIA NEGOZIO KEBAB E AGGREDISCE DIPENDENTE: ARRESTATO

– La Polizia di Stato ha arrestato ieri mattina un marocchino di 34 anni con l’accusa di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. A quanto si apprende dalla Questura, poco prima delle 11, l’uomo entra in un negozio di kebab in piazzale Stazione Genova, pretendendo di mettere in carica il proprio cellulare ma, al rifiuto del dipendente, un 31enne iracheno, lo colpisce con una bottiglia di vetro e lancia un cestino di ferro sulla vetrina del locale mandandola in frantumi. Su segnalazione al 112 intervengono i motociclisti delle pattuglie Nibbio e arrestano l’aggressore, mentre la vittima viene trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli.

PARCO SEMPIONE, OFFRE HASHISH A POLIZIOTTI FUORI SERVIZIO: ARRESTATO

– Ieri, intorno alle 17.50, un marocchino di 48 anni offre di acquistare pochi grammi di hashish a due persone che stanno passeggiando all’interno del parco Sempione, ignaro che si tratti di due agenti di polizia fuori servizio. Alla vista del distintivo, l’uomo aggredisce prima a parole, poi fisicamente, i due poliziotti. Al termine della colluttazione, il marocchino, che risulta avere precedenti, viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre i due agenti rimediano 10 giorni di prognosi per traumi e contusioni.



RAPINE OROLOGI DI LUSSO, TRE COLPI IN POCHE ORE PER OLTRE 30MILA EURO

Venerdì, tra le 12e le 19.30, in tre diverse zone di Milano, tre orologi rubati per un valore totale di 31mila euro.

La prima rapina viene consumata intorno alle 12, in un autosilo in via Vittor Pisani angolo via Achille Zezon, zona Stazione Centrale: un bielorusso di 31 anni sta parcheggiando l’auto al piano -2 quando lo avvicina uno sconosciuto che gli sfila dal polso un Omega da 10mila euro. L’uomo reagisce e viene ferito a un fianco con un’arma da taglio non identificata. Trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli. Alle 13, in via Ippodromo 105, dalla parte opposta della città, si ripete la stessa dinamica: in questo caso la vittima è un 85enne italiano che viene distratto da una donna e derubato di un Rolex del valore di 15mila euro. La ladra fugge a bordo di una macchina guidata da un complice.

L’ultimo furto alle 19.30 circa, in piazza Gobetti, zona Casoretto, ai danni di un 51enne italiano che seduto su una panchina viene bloccato da due nordafricani tra i 25 e i 30 anni, stando alla sua descrizione, che gli portano via un Rolex Omega da 6mila euro.

(fonte cronaca mianews)