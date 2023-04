Sicurezza, Sardone: “Correlazione immigrati-delinquenza più evidente che mai, ma Sala e il Pd sono ciechi”

“Oggi (ieri ndr) ho partecipato alla festa per il 171^ anniversario della Polizia di Stato, durante la quale il questore Petronzi ha snocciolato alcuni dati interessanti e significativi.

Per esempio su 4 rapinatori arrestati 3 sono stranieri e il 95% dei furti con destrezza è commesso sempre da stranieri. Praticamente la quasi totalità. La correzione tra immigrazione selvaggia e delinquenza è più evidente che mai: la vedono tutti tranne Sala e il Pd. Loro sono ciechi anche di fronte ai numeri. Proprio non riescono ad ammettere il proprio fallimento in materia di accoglienza. Glielo ribadisco: abbandonare gli immigrati nelle stazioni, nei palazzi dismessi e ai margini delle periferie non significa essere accoglienti. Anzi…”. Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.

Una sonata alta e chiara modulata dagli innumerevoli fatti di cronaca nera che ogni giorno la stampa riporta. E a volte sono agghiaccianti, a volte intimidatori, ma la sicurezza non è nell’agenda di Sala. Ripetere l’allarme disturba il manovratore che si bea con grattacieli e piste ciclabili?

Anna Ferrari