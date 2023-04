Furisalone: pedonalizzazioni temporanee in via Tortona, Brera e Durini

In occasione della Milano Design Week 2023, che torna ad animare la città dal 17 al 23 aprile, alcune delle aree più ricche di eventi e appuntamenti saranno temporaneamente pedonalizzate: a via Tortona, dove la pedonalizzazione è stata già sperimentata durante le precedenti edizioni, si aggiungono le zone di via Durini e di via Palermo, largo Treves e via Solferino (tra largo Treves e via Pontaccio) in zona Brera. L’obiettivo di questi nuovi esperimenti pilota, avviati grazie alla collaborazione e alla sinergia dell’Amministrazione e degli operatori della Milano Design Week 2023, spiega palazzo Marino, è quello di decongestionare il traffico veicolare e consentire una migliore fruizione degli eventi da parte del pubblico. In particolare via Durini sarà protagonista di una ‘trasformazione’, grazie all’allestimento a cura dell’associazione Milano Durini Design, con arredo urbano che sarà riutilizzato anche al termine della manifestazione, seguendo quindi alcuni dei principi cardine della Milano Design Week come la circolarità e la rivitalizzazione di alcune aree della città. La pedonalizzazione di via Durini, inoltre, proseguirà in forma temporanea anche dopo la Milano Design Week, in attesa di una trasformazione definitiva. Inoltre, con lo scopo di ridurre il traffico veicolare, il Comune ha chiesto a tutti gli operatori che hanno aderito al palinsesto della Milano Design Week di promuovere forme di mobilità ciclabile o in sharing per raggiungere gli eventi, oltre che di incoraggiare l’uso del trasporto pubblico. In vigore, a partire dalle ore 14 del 17 aprile fino alle 5 del 24 aprile, anche un’ordinanza sindacale nelle aree delle 5 Vie, Brera, Quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia e Tortona che vieta il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione (ad eccezione di alcune vie specificate nell’ordinanza) e non consente la somministrazione di alimenti e bevande (anche gratuita) da asporto in bottiglie di vetro e in contenitori di latta dalle ore 19.30 alle ore 5 del giorno successivo.

