17 apr al Gerolamo replica straordinaria CIAO NANNI-omaggio a Nanni Svampa

Replica straordinaria al Teatro Gerolamo lunedì 17 aprile – ore 20 Francesco Pellicini torna a grande richiesta con “CIAO NANNI” cabaret concerto omaggio a Nanni Svampa chitarra Paolo Pellicini – fisarmonica Fazio Armellini produzione Associazione Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino con il consenso della famiglia Svampa

Il teatro Gerolamo ripropone il 17 aprile lo spettacolo CIAO NANNI per accontentare le numerose richieste di pubblico.

Francesco Pellicini presenta, con il placet della famiglia Svampa, un sentito ricordo dell’artista milanese attraverso un viaggio di due ore di cabaret concerto nel quale viene ripercorsa l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi. Lo spettacolo, che ha esordito in anteprima il 19 dicembre 2018 presso l’Auditorium Testori di Regione Lombardia, è un’assoluta novità costruita artisticamente dal luinese Francesco Pellicini, allievo di Nanni Svampa sin dal 1996 anno in cui Francesco esordì nel mondo dello spettacolo proprio in uno show dell’artista milanese. Un percorso poetico attento ed equilibrato che si snoda attraverso le canzoni tratte dal repertorio di Georges Brassens, le canzoni della “mala milanese”, della tradizione popolare lombarda sino al cabaret dei mitici Gufi (Svampa, Brivio, Magni, Patruno). Lo schema è quello del teatro canzone: una chitarra (Paolo Pellicini, a sua volta chitarrista di Roberto Brivio de I Gufi e storica spalla di Francesco), una fisarmonica (Fazio Armellini), un leggio e la voglia di raccontare un patrimonio culturale di inestimabile valore. Non mancano certamente intimi ricordi di Pellicini nei confronti di un padre artistico a cui Francesco deve oggi la carriera come attore e direttore di teatro. Tra le canzoni che saranno interpretate si citano: La Rita dell’Urtiga, La dona de 150 Franc, il Minestrone di Osteria, La Povera Rosetta, Sorrisi e Lacrime, El bamburin, Tromboni della pubblicità, Per quel vizi, El Malnat, E prima di andar via, Porta Romana bella. Non mancheranno altresì alcune poesie scritte da Nanni Svampa e recitate da Pellicini durante lo spettacolo.

durata spettacolo: 90 minuti

ORARI: spettacolo ore 20

PREZZI: da 10 a 23 €

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria 02 45388221 biglietteria@teatrogerolamo.it – info@teatrogerolamo.it – www.teatrogerolamo.it

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8