Sala “Area B va bene così. Lucente? Io parlo con Fontana”

Il tono rasenta il disprezzo per chi ha sacrosante opinioni diverse e la supponenza di chi decide da solo, relegando la partecipazione ed eventuale condivisione nell’angolo più nascosto del suo gigantesco EGO. Un atteggiamento che fa paura. Sala ha detto “Sono assolutamente certo che dal punto di vista ambientale Area B è partita bene e difendo assolutamente il lavoro che è stato fatto, commentando le critiche ad Area B da parte dell’assessore regionale all’Ambiente Franco Lucente, ma anche del capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, nella sua maggioranza. “Rispetto a questo apparente modo di vedere comune tra Monguzzi e Lucente o anche De Corato, se pensano che l’Area B debba essere trasformata in una congestion charge, perché oggi è una low emission zone, lo dicano – ha proseguito il sindaco -. Vengano in Consiglio e lo dicano. Ma perché continuano a utilizzare i giornali? Io sono abituato a lavorare con atti formali” e inoltre “le loro analisi non sono basate sulla realtà”. I dati, ha detto ancora il sindaco “ci sono, ovviamente sono in elaborazione” e “quello che so è che le auto che entrano in Area B sono meno di 400 mila al giorno che è cosa differente dall’ingresso perché ad esempio se uno deve fare consegne entra anche due volte.

Ma come facciamo a misurare cose che stiamo facendo? Ad oggi non sappiamo quanti hanno cambiato la macchina, perché se hanno cambiato la macchina dal punto di vista ambientale è un successo” oppure “e se non avessimo fatto Area B?”, io penso che “sarebbe anche peggio”. E dall’alto del suo ruolo aggiunge “Lucente in maniera un po’ buffa ha fatto dire alla sua segreteria ‘se il sindaco vuole parlarmi venga a Palazzo Lombardia’. Io non mi scandalizzo, lo trovo un po’ strano ma se ci sono questi temi ne parliamo. Ma Lucente ha una controparte che non può ignorare che è l’assessora Censi. È così che funzionano le cose, io parlo con Fontana lui parli con l’assessore Censi. Ma per rispetto del ruolo dell’assessore Censi”: così il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione di Piano City in Sala Alessi a Palazzo Marino ha commentato le parole di ieri dell’assessore regionale alla Mobilità, Franco Lucente, che ha criticato Area B e riferito di aver chiesto un incontro con il sindaco. Quanto ai dati, che l’assessore regionale ha detto di non aver ancora potuto vedere, Sala ha affermato: “I dati ci sono, ovviamente sono in elaborazione. Però intendiamoci, se si vuole parlare sulla base dei dati si vede con la Censi, condividono i dati e parlano”.

Chi sperava di essere ascoltato, rinunci all’idea

Olga Molinari