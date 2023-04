Sabato 15 aprile appuntamento al MuBAJ

Su prenotazione visite guidate in lingua inglese e cinese –

Sabato 15 aprile, dalle ore 15 alle 18:30, avrà luogo il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dal Museo botanico “Aurelia Josz” (i prossimi saranno in programma il 20 maggio e il 24 giugno) intorno al tema dell’aria. Tra le novità l’organizzazione di visite guidate in lingua straniera grazie alla partecipazione delle studentesse e degli studenti dei civici Istituto tecnico economico e Liceo linguistico “Alessandro Manzoni”. Questo sabato, su prenotazione, saranno realizzate in inglese e cinese. Sabato aprirà al pubblico anche Comunemente verde, con accesso da via R. Margaria e da via A. Zubiani 1, con visite guidate alle collezioni botaniche dalle ore 16 (senza prenotazione). Il Museo botanico (MuBAJ) ha sede presso Villa Lonati, ingresso da via Rodolfo Margaria, 1 (lato sud ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda). In un’area complessiva di 24.000 m2, il museo si dedica alla promozione della cultura della biodiversità, alla scoperta della vita vegetale, all’educazione naturalistica e al rispetto del verde pubblico.