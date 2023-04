Per la strage di Erba c’è l’ipotesi di revisione del processo.

Il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni e all’avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa, per l’eventuale riapertura del caso. Per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Testimonianze e intercettazioni inedite

In particolare, la relazione del pg dovrà ora essere valutata dal procuratore Nanni e dal suo ‘braccio destro’ Tontodonati, a cui spetta la decisione finale se unire la loro richiesta all’istanza di revisione del processo che i difensori di Olindo e Rosa, sono in procinto di presentare a Brescia. La richiesta di revisione, più volte annunciata, si basa su intercettazioni e testimonianze che sarebbero inedite. I coniugi Romano stanno scontando la condanna all’ergastolo, Olindo nel carcere di Opera, Rosa in quello di Bollate. Per loro il verdetto della Cassazione è stato emesso in via definitiva il 20 aprile 2010.