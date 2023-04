Berlusconi: l’ottimismo del figlio e gli auguri del PPE

“Sono ammirato dalla forza e l’impegno con cui mio papà sta lavorando per recuperare”, così il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, ha descritto le condizioni del padre, dopo avergli fatto visita nel primo pomeriggio al San Raffaele, ospedale in cui il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile. “Non mi addentro in questioni mediche, chiaro che è in ambito intensivo”, ha aggiunto, “ma adesso l’ho trovato di buon umore ed è un esempio perché si sta impegnando ed è già in prospettiva con il suo pensiero”.

Il bollettino: efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria

– “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”. Questo l’ultimo bollettino medico firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i sanitari che lo hanno in cura, sulle condizioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo ha diffuso l’ospedale San Raffaele di Milano dove Berlusconi è ricoveratoAl Cavaliere arrivano, oltre agli auguri di Montecitorio, anche quelli del Partito popolare europeo, la grande famiglia che Forza Italia rappresenta in Italia. «Stamattina (ieri, ndr) – dice il vicepremier e e ministro degli Esteri azzurro Antonio Tajani -, in apertura di una riunione del Ppe, c’è stato un affettuoso saluto del presidente Weber: gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione, a nome di tutto il Ppe, cosa che gli ho fatto immediatamente sapere». Poi il coordinatore di Fi fa un tweet per ringraziare Weber, che ha «rassicurato sul miglioramento delle condizioni di salute del leader di FI». Tajani, dopo la cerimonia per il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, aggiorna anche sulle condizioni di salute di Berlusconi. «Il decorso procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Come hanno sempre detto ci vorrà un po’ di pazienza. Il modo migliore per aiutarlo è lavorare per governare bene questo Paese, è il motivo per il quale siamo stati eletti in parlamento, e lavorare per rafforzare la presenza di Fi». Al grande evento che il 5 e 6 maggio riunirà a Milano il popolo azzurro lui si augura «di averlo su palco». Poi Tajani spiega: «È il modo per riunire tutti i nostri eletti, tutta la nostra classe dirigente, per preparare l’ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative e soprattutto per preparare le elezioni europee del 2024».