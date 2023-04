Via Beroldo: “Ennesima follia green con brutta piazza tattica e perdita di posti auto”

“In Via Beroldo, nella zona tra Viale Brianza e Viale Monza, l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre una piazza tattica e di rimuovere circa 60 posti auto fondamentali per i residenti della zona. È l’ennesima folle scelta ecologista e un ulteriore intervento di scarsissima qualità nella città capitale mondiale del design. Parliamo di 4 piante in vasoni di plastica nera e di un tavolo di ping pong. La giustificazione ufficiale è legata alla necessità di garantire un’uscita sicura da scuola per i ragazzi del Liceo Manzoni e della scuola di Viale Brianza. Una scusa non supportata da una necessità reale in quanto entrambi gli istituti sono dotati di grandi cortili, utilizzabili per consentire l’uscita degli studenti in totale sicurezza. Inoltre, questa scelta preclude a tanti genitori di poter parcheggiare per portare i ragazzi in classe, creando un notevole problema ai tanti lavoratori che usano la macchina per accompagnare i bambini a scuola e poi recarsi al lavoro. Segnaliamo infine il paradosso per coloro che hanno box nella via e sono costretti a rimuovere i new jersey in plastica e a fare lo slalom tra i bambini nell’area pedonale per poter accedere ai propri garage. Questa decisione è totalmente immotivata ed è l’ennesima scelta figlia di un accecamento ideologico. Questa “strategia green” va a ingolfare il traffico e a creare, di conseguenza, maggior inquinamento. Un controsenso totale che Palazzo Marino incredibilmente non considera. Creare problemi a residenti, famiglie e lavoratori in questo modo è un danno per la città!” Cosi in una nota i consiglieri comunali della Lega, Samuele Piscina e Silvia Sardone.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845