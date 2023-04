Un weekend nel segno di Pirandello il 14 e 15 aprile all’Osoppo Theatre Valentina Cortese con “Pirandello 1,2,3”

Un weekend nel segno di Pirandello sul palco dell’Osoppo Theatre Valentina Cortese, con lo spettacolo “Pirandello 1,2,3”: produzione del Teatro del Cerchio di Parma con interpreti Mario Aroldi, Gabriella Carrozza, Mario Mascitelli e la regia di Antonio Zanoletti, già direttore artistico dell’Osoppo Theatre.

La forza geniale della drammaturgia di Luigi Pirandello sarà protagonista del prossimo weekend all’Osoppo Theatre Valentina Cortese di Milano. Andrà, infatti, in scena venerdì 14 e sabato 15 aprile alle 20.30 lo spettacolo “Pirandello 1,2,3”: tre atti unici esemplari, “Sgombero”, “L’Uomo dal Fiore in Bocca”, “La Morsa” rivisitati, pur nel rispetto della scrittura originale, dalla regia di Antonio Zanoletti – già direttore artistico dell’Osoppo Theatre nonché fine conoscitore della drammaturgia pirandelliana – e interpretati da Mario Aroldi, Gabriella Carrozza, Mario Mascitelli. Un lavoro teatrale imperniato sul dilemma pirandelliano per eccellenza, quello tra Essere e Apparire, ma anche sui temi dell’incomunicabilità, della solitudine dell’individuo e della pena del vivere. Morte e disonore, pregiudizi maschili e maternità negata saranno al centro di “Sgombero”, il dialogo che sfuma nel flusso di coscienza, svelando le tracce universali del pensiero pirandelliano, verrà invece vivificato nell’atto “L’uomo dal fiore in bocca”, mentre in quello finale,“La morsa”, sarà affrontato il tema dell’adulterio e della volontà di vendetta.

“Osoppo Theatre Valentina Cortese” è sito in via Osoppo, 2, Milano

