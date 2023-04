Stazione Garibaldi e dintorni: rapinatori, stupratori seriali, aggressioni

L’inviata di “Fuori dal coro” ha deciso di percorrere la tratta dove è stata stuprata la ragazza toscana di 21anni ed ecco cosa è successo

La giornalista decide di percorrere quella tratta in pieno giorno con una telecamera nascosta, e una volta salita sul treno una ragazza la mette subito in guardia consigliandole di “andare nella prima carrozza”. Ad avvicinarsi è anche il controllore che le suggerisce di “evitare di stare dietro, negli ultimi vagoni e d’isolarsi”.

“Su questo treno succedono cose brutte, violenze sessuali e rapine. Qualche settimana fa è successo a una ragazza minorenne di Vigevano: un uomo si è seduto di fronte a lei e ha iniziato a masturbarsi. Le ho suggerito di sporgere denuncia ma non ha voluto farlo, credo per paura. Mi ha mostrato il video e ho visto chi è l’uomo, tutte le volte che lo vedo sul treno lo seguo da lontano”, ha confidato il controllore.

La giornalista del programma di Rete 4, preso posto sul treno, è stata avvicinata da un uomo che seduto difronte le ha chiesto di “appartarsi”. Fortunatamente ad assistere alla scena c’erano altri passeggeri che prontamente sono intervenuti offrendole aiuto.

Ieri, intorno alle 18.20, in via Fratelli Castiglioni, zona Stazione Garibaldi, un italiano di 28 anni ha chiesto aiuto a una pattuglia dei Nibbio dell’Upg, i poliziotti in motocicletta, riferendo che due uomini l’avevano appena preso a calci per rubargli il bancomat e altri documenti personali. Gli agenti riescono a intercettare, poco lontano, solo uno dei due malviventi, un egiziano di 19 anni. In seguito a ulteriori controlli si scopre che il cittadino egiziano, insieme al complice che nel frattempo si è dileguato e di cui rimane sconosciuta l’identità, poco prima aveva messo a segno altre due rapine, in sequenza l’una all’altra, con lo stesso modus operandi: aggressione a spintoni, calci e pugni e furto di carte e oggetti personali.

In ordine temporale, la prima vittima è un colombiano 27enne, in via Boltraffio; la seconda un italiano di 64 anni, in viale Stelvio, a cui è stata strappata dal collo una catenina d’oro con due ciondoli; la terza il ragazzo 28enne in via Fratelli Castiglioni. Il 27enne colombiano e il 64enne italiano sono stati portati entrambi al Fatebenefratelli in codice verde, il cittadino egiziano è stato arrestato per rapina pluriaggravata continuata e trasferito a San Vittore.