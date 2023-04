Riceviamo e pubblichiamo da un lettore ottantenne: “Che importa al sindaco Sala se rabbrividiamo di freddo?”

Un mio amico che abita a Monza ha in casa il riscaldamento ancora acceso.

Fa freddo e le case saranno riscaldate fino al 17 aprile.

A casa mia fa un freddo porco ma, invece, dal 7 aprile niente più termosifoni accesi.

Perché, a differenza del Sindaco di Monza, il nostro – Giuseppe Sala – ha la missione di ‘’salvare il pianeta’’ e, quindi, preferisce lasciarci rabbrividire per il freddo… lui non se preoccupa… lui è impegnato in una missione assai più nobile: far registrare come ‘’figli naturali’’ i bambini con due genitori del medesimo sesso… vuoi mettere?

Lui si adopera per questioni assai più importanti del fatto borghese degli ottantenni che patiscono il freddo!