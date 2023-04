Fuorisalone 2023: l’appuntamento a Milano che non potete assolutamente perdere!

Dopo ben 2 edizioni “fuori stagione” – nel 2021 a settembre, e nel 2022 a giugno –il Fuorisalone di Milano 2023, o se preferite la Milano Design Week, torna a svolgersi come sempre ad aprile, e precisamente dal 17 al 23, in concomitanza con il Salone del Mobile, che terminerà nella stessa data, ma che avrà inizio il giorno 18.

Durante la Design Week la città si accende di forme, suoni, volti e colori in un programma fittissimo di eventi, feste, installazioni e mostre aperte al pubblico (alcune accessibili solo su prenotazione), da scoprire nei distretti del design, all’interno dei palazzi storici più belli di Milano, e nelle architetture ex-industriali che conservano la memoria della città.

Il Fuorisalone è un evento diffuso, democratico perché aperto a tutti, e attesissimo per la carica di energia e di fermento che porta in città.

Dal centro alle zone più periferiche, raggiungibili anche conmezzi pubblici, la mappa del Fuorisalone cambia ogni anno i propri confini: così, ai classici Brera Design District, le 5Vie (tra S. Ambrogio e Cordusio), Tortona, Durini, Isola e Porta Venezia, quest’anno si aggiungeranno nuove locations e mete inusuali, come Dropcity (lungo via Sammartini, all’interno dei magazzini Raccordati della Stazione Centrale), Calvairate per Alcova all’ex Macello, Giambellino, Certosa, Barona, Corvetto-Porto di Mare e Cimiano.

I temi portanti di questa edizione spazieranno dalla progettazione sostenibile, alla circular economy, all’innovazione nei materiali, alla rigenerazione urbana e all’intelligenza artificiale, quest’ultima da intendersi non come una tecnologia respingente, ma uno strumento che potrebbe essere parte del futuro; il tutto con uno sguardo alle nuove generazioni, che vedranno il coinvolgimento di studenti delle principali scuole del settore.

A pochi giorni dall’inizio, si guarda con ottimismo ai flussi turistici derivanti dalla manifestazione di punta della programmazione milanese, che potranno contribuire fortemente alla continuazione della ripresa post-Covid.

Dati positivi emergono, infatti, da The Next, azienda italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data, per destinazioni turistiche, aziende ed hotel; lo studio mette in evidenza i risultati dell’edizione 2022, e le prospettive della domanda turistica per aprile 2023.

È stato rilevato, infatti, che lo scorso anno lo scontrino medio ha raggiunto 1.278 euro, e le vendite rispetto alla settimana pre Salone del Mobile hanno segnato una crescita del 58%.

Americani, brasiliani e gli emiratini detengono i primi posti per la più alta spesa Tax Free a Milano durante la settimana del Salone; nel 2022, gli americani hanno registrato uno scontrino medio di 1.609 euro. Gli arabi hanno superato questo valore, registrando una spesa media di 1.748 euro.

L’analisi di The Next costituisce un osservatorio basato sull’allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l’altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping, e di confrontarle con il mercato di riferimento.

I turisti, infatti, rappresentano un bacino di inestimabile valore: è previsto che quest’anno il primo posto per affluenza sarà appannaggio dei statunitensi, seguiti successivamente da britannici e brasiliani, con buone aspettative sui cinesi; mancheranno sicuramente i russi, e non avremo probabilmente altrettanti turisti in arrivo dai Paesi arabi, perché le date del Salone del Mobile coincidono con quelle del Ramadan (22/03/2023-20/04/2023), ma il capoluogo lombardo inizia a prepararsi per accogliere centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, con la speranza che quest’anno i numeri possano avvicinarsi a quelli del 2019, anni record di visite in fiera e in città.

Gli hotel saranno carissimi la prossima settimana; alle sistemazioni più “standard”, per far fronte all’ingente domanda di alloggio, si affiancheranno anche quelle di locazioni di appartamenti per gli affitti brevi; il Centro Studi Abitare Co.,società attiva nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, prevede che a Milano batteranno l’inflazione, poichè l’aumento medio in città rispetto all’anno scorso è stato stimato del 16%, con un canone medio settimanale quasi quadruplicato, con picchi nelle zone di Porta Romana e Brera, ma anche Garibaldi/Porta Volta, Isola e Tortona.

Alla Milano Design Week anche le auto saranno protagoniste, tra esposizioni ed eventi in cui scoprire da vicino concept ed installazioni artistiche: diversi marchi automobilistici saranno quindi presenti con i loro ultimi modelli, ad esempio:

Audi

Cupra

GAC

Hyundai

Lancia

Lexus

Maserati

Peugeot

Zity

L’edizione 2023 di Fuorisalone si sviluppa sul tema “ Laboratorio Futuro”, novità di quest’anno: propone una riflessione su come immaginiamo il nostro futuro, in relazione all’unicità dei tempi in cui viviamo.

Laboratorio perché questa edizione rappresenta un’occasione di dibattito per immaginare e costruire idee alternative attraverso momenti di dialogo collettivo, per mettere a fuoco opportunità e criticità, ma anche contraddizioni.

Laboratorio come luogo di confronto, metodo di lavoro condiviso, e modalità per costruire nel presente soluzioni per permetterci un futuro che potrebbe altrimenti diventare un miraggio; in pratica un’esortazione ad interrogarci su come vogliamo progettare il cambiamento, rispondendo alle numerose sfide che ci aspettano: ecco quindi che il Design diventa uno strumento di riflessione, e allo stesso tempo di azione collettiva.

Sarà proprio questo il tema che farà da palcoscenico a mostre ed installazioni (sono oltre 650 gli appuntamenti sparsi nei distretti del Design!).

Vedere tutto sarà decisamente impossibile, ecco perché il suggerimento ottimale sarebbe quello di farvi una lista dettagliata delle tante cose che non volete assolutamente perdere; è una strada, quella più “logica”, diciamo così.

A me, invece, piace “vivere” questa settimana segnandomi solo un paio di cose, per poi lasciarmi trasportare dalle sensazioni, e dalla forza coinvolgente delle forme e dei colori: a volte anche le installazioni meno “gettonate” possono darci delle emozioni intense.

Qualunque sia la vostra scelta…vi aspettiamo numerosi!