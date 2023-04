Aprono iscrizioni per centri estivi e case vacanza

Al via le iscrizioni per centri estivi e case vacanze del Comune per l’estate 2023. Lo fa sapere Palazzo Marino. Confermati nelle scorse settimane grazie all’approvazione del Bilancio di previsione che ha visto Giunta e Consiglio comunale impegnati a reperire i fondi necessari, i servizi dell’estate in città rivolti a bambine e bambini saranno attivati dal 12 giugno al 21 luglio. Le iscrizioni aprono oggi, mercoledì 12 aprile, e chiuderanno alle ore 12 di mercoledì 26 aprile. Per i centri estivi dedicati ai bambini e alle bambine della scuola primaria attivati in 32 sedi per un totale di circa 4mila alunne e alunni accolti, come di consueto i periodi prenotabili sono tre: il periodo A dal 12 al 23 giugno, il periodo B dal 26 giugno al 7 luglio e il periodo C dal 10 al 21 luglio 2023. Le famiglie potranno fare richiesta per un solo periodo, per due o per tutti e tre. Le prenotazioni tardive saranno poi aperte dal 24 maggio al 31 maggio per i soli periodi B e C, e solo in caso di disponibilità di sedi e posti ancora liberi. L’elenco delle sedi e tutte le informazioni relative al servizio sono consultabili nella sezione dedicata del sito del Comune di Milano (Centri estivi: https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti; Case vacanza: https://www.comune.milano.it/servizi/estate-vacanza). Sempre da oggi e fino al 26 aprile sono aperte le iscrizioni per le case vacanza del Comune di Milano, che quest’anno ospiteranno in totale circa 1.800 piccoli. I soggiorni rivolti a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni (alunni e alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado) saranno organizzati in sei turni, ognuno dei quali di 12 giorni con partenze dal 12 giugno al 21 agosto nelle strutture di Ghiffa (VB), Marina di Massa (MS), Pietra Ligure (SV), Vacciago (NO), Zambla Alta (BG). Le iscrizioni ai centri estivi e alle case vacanza comunali – ricorda ancora il Comune – potranno essere effettuate solo se in regola con i pagamenti dei servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e centri estivi degli anni precedenti, oppure solo dopo aver sanato eventuali insolvenze.

