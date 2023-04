A Dergano, il tetto e quattro appartamenti di una palazzina andati a fuoco

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore in via Rosa Luxembourg, nel quartiere di Dergano, a Milano, dove nel corso della sera di Pasqua, poco dopo le 21, è scoppiato un incendio che ha bruciato l’ultimo piano di un condominio.

Le operazioni dei vigili del fuoco

I pompieri sono accorsi sul posto inizialmente con tre mezzi per lo spegnimento degli ultimi focolai del rogo, che pare sia partito da una canna fumaria. Gli inquilini sono stati evacuati e nessuno sarebbe rimasto intossicato. Solo il proprietario dell’appartamento all’ultimo piano è stato valutato sul posto dai soccorritori del 118 ma non ha avuto bisogno di cure mediche.

Verifiche sull’agibilità dello stabile

Si sta inoltre procedendo alle operazioni di smassamento e verifica dell’agibilità dello stabile, di cui sono andati in fiamme il doppio tetto – di lamiera e legno – e tutti i quattro appartamenti all’ultimo piano. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre dieci ore e in totale hanno coinvolto 9 mezzi dei vigili del fuoco, tra cui quelli del nucleo Saf, gli “arrampicatori”.

Lo spavento dei residenti

Le alte fiamme sprigionatesi dall’incendio hanno spaventato non poco i residenti della zona, allarmati anche per il penetrante odore di bruciato che ancora aleggia in zona. (fonte Virgilio)