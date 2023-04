PATTY PRAVO “Minaccia Bionda” e con Pino Strabioli 11 aprile 2023 Milano – Teatro Nazionale

Dopo il successo del tour estivo a grande richiesta Patty Pravo torna nei teatri con “Minaccia Bionda”, un concerto imperdibile, che la vedrà l’11 aprile sul palco del Teatro Nazionale di Milano. La grande interprete della canzone italiana, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconta fra musica e parole. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli. Dalla mitica notte romana del Piper continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile. Il tour è prodotto e organizzato da Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci. “Minaccia bionda “a cura di Pino Strabioli e Simone Folco.

Biglietti in vendita su Ticketone.it