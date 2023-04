Milano Design Week 2023 : 20 mostre da non perdere

Come rendere più abitale il domani? Ottimizzando gli spazi. È ciò che emerge dalle riflessioni di Vico Magistretti e da una mostra seminale come “Italy: the New Domestic Landscape”, tenutasi al MoMA di New York nel 1972. In questa occasione Magistretti espone non solo oggetti di design, ma anche schizzi e progetti che rivelano un modo all’avanguardia di concepire gli spazi dell’abitare. Questi progetti sono ora proposti in mostra, per riscoprire le idee e le visioni di un pioniere.

Costance Guisset. Surprise Party

Institut français

dal 18 aprile al 13 maggio

Surprise Party Constance Guisset IFM © Constance Guisset Studio.

L’astro del design francese Constance Guisset presenta la sua festa a sorpresa: le creazioni della designer vivranno in una scenografia giocosa ed evanescente, come in una performance. Attraverso un gioco di luci colorate, gli oggetti saranno svelati in modo inaspettato, rivelando le loro inconfondibili silhouette e i loro materiali. Per vivere il bello del design in un’atmosfera singolare, decisamente fuori dagli schemi.

5VIE Design Week

Sedi varie