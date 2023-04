Gli eventi a Milano in questo periodo

Ad aprile sono molti i visitatori in arrivo a Milano, il 25% più dello scorso anno, grazie ad un susseguirsi di eventi e manifestazioni: dal Salone del Mobile, alla Milano Art Week, proprio nel bel mezzo delle vacanze pasquali e del ponte del 25 aprile. Ecco una selezione di iniziative in programma durante questo periodo.

Laboratori al Museo della Scienza

Il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci organizza fino a martedì 11 laboratori su diversi temi: dallo spazio a Leonardo da Vinci, fino ai colori e il mondo digitale. C’è anche un’attività su come preparare le uova, dalla decorazione… all’assaggio.

Iniziative per bambini

A Pasqua il MUBA – Museo dei bambini propone il laboratorio REMIDA dai 12 mesi ai 5 anni e il laboratorio Natura per i bambini dai 2 ai 7 anni, mentre sabato Pirelli HangarBicocca organizza due Family Lab gratuiti: alle ore 11:00 Caleidoscopiche visioni (dai 5 agli 8 anni) e alle 15:30 Costellazioni di famiglia (dai 6 ai 10 anni). Prenotazione obbligatoria.

Pasquetta alla Biblioteca degli Alberi

A Pasquetta, alla BAM – Biblioteca degli Alberi si tiene la Caccia al Tesoro Botanica dalle 10:30 alle 12:30 con la collaborazione di Grandi Giardini Italiani: tra indovinelli, prove e ricerche, alla fine del gioco ci sarà anche un piccolo premio per tutti i partecipanti.

Mercatini

Pasquetta è il giorno della Fiera dell’Angelo, tradizionale appuntamento in Piazza Repubblica, Via Monte Santo, Via Appiani, Via Moscova dalle 8:00 alle 19:00, per perdersi tra bancarelle di fiori davanti alla chiesa di Sant’Angelo.

La mostra Futurliberty

Si intitola “Futurliberty” la mostra allestita fino al 3 settembre in due sedi, Museo del Novecento e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, che approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate. Con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, l’esposizione presenta oltre 200 opere. Se al Museo del Novecento la mostra, in 8 sezioni, si sofferma sull’interdisciplinarità dei movimenti d’avanguardia attraverso autori importanti come Boccioni, Balla, Severini e Carrà, a Palazzo Morando l’accento è posto sulla straordinaria creatività che caratterizza la storia di Liberty e dei suoi designer di ieri e di oggi, con dipinti, disegni, arazzi, stoffe, arredi, fotografie e un’ampia selezione di materiali inediti dall’archivio di Liberty, a partire dalla collaborazione con William Morris.

Milano Art Week

Milano Art Week apre le porte di musei, centri d’arte e fondazioni private: nella settimana dall’11 al 16 aprile si tiene la manifestazione che diffonde l’arte in tutta la città. Tra espressione moderna e contemporanea, la Milano Art Week, in comunicazione con la fiera Miart dal 14 al 16 aprile presso Allianz-Mico, prevede esposizioni, iniziative, performance, inaugurazioni e aperture gratuite o a tariffa ridotta, per godere dell’arte in tutte le sue forme.