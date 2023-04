Con tanti auguri a tutti i lettori di Milano Post

Bòna Pasqua, cara gent,

cont el coeur, in man gh’hoo nient,

voraria regalatt

on bèll oeuv de ciccolatt,

‘na colomba mandorlada

moresina e profumada;

ma son chì ‘me on presonee,

‘me on pollaster nel pollee.

Finirà poeu ‘sta bugada

de stà in cà… oeih che menada!

Hinn duu mes che sèmm saraa

presonee in di nòster cà.

“Tegnii dur e mollii nò!

Dai pazienza on poo ‘ncamò!”

Quèsta l’è la tiritera

che se sent mattina e sera.

Ma ‘sto virus malarbètt

brutt, schifos, ch’el nó desmètt

se po’ nò trall in del fòss?

Ghe l’hoo chì… ‘l me sta in sul gòss.

Sì el soo, son nò on poètta,

son nassuu a la Mojètta

soo de vèss on versiroeu,

dai, pazienza mè car fioeu

Dèss però, rivaa ‘l moment

che ve brasci-sù content

mi ve mandi tanti auguri

bèi, sincer, de coeur, v’el giuri!

Carletto Oblò