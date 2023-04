Il senso di MM per la Pasqua

Via Rizzoli, mattina del Venerdì Santo, MM sicurezza con il supporto dei carabinieri, interviene a sfrattare una signora brasiliana e l’anziana madre, molto malata. Gli sfratti, chi ci segue lo sa, sono una priorità che abbiamo sempre spinto MM a perseguire. Ci domandiamo però una cosa. Fate un raffronto tra questi due modi di gestire il problema:

A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba (Matteo 27, 15-16)

E quello di MM:

Commenta l’accaduto Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI:

“Certo, gli sfratti vanno fatti. Certo MM avrà avuto le sue buone ragioni, non discuto. Ma queste buone ragioni includevano il non poter attendere una settimana per sfrattare una povera anziana? Non discuto che le regole esistano e vadano rispettate, non accuso certo MM di un abuso, ci mancherebbe. Ma se il diritto non viene temperato dalla misericordia differisce dalla tirannide solo nel nome. Detto ciò, adesso, con rinnovata speranza e soprattutto senza sconti, attendiamo gli sfratti degli altri abusivi in numeri decisamente maggiori degli attuali”