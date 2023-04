Cagnolati (FI) : Pedonalizzazione via Sacchini – Ecco i primi risultati

Riportiamo la lettera inviata dal consigliere Marco Cagnolati (FI) al presidente del Municipio 3 Antola e per conoscenza al Sindaco e al comando di Polizia Locale

Egr. Presidente,

segnalo in via Sacchini, come da foto allegata, uno dei presunti “risultati” della pedonalizzazione, visto che ciò che ritraggono le foto non si è mai verificato con questa entità in questo luogo (sono stati deturpati infatti alcuni palazzi in modo piuttosto invasivo).

Sottolineo come la pedonalizzazione della strada abbia portato in linea di massima solo più danni che altro, rimarco il fatto che la scelta non sia stata condivisa con i residenti del tratto interessato dalla pedonalizzazione che ora sono costretti a subirne i risultati.

Sollecito la riapertura della strada al traffico veicolare e l’eliminazione di tutti i manufatti attualmente presenti che, oltre a favorire bivacchi in orario notturno, sono causa di disordine, degrado, e costituiscono intralcio ai mezzi di soccorso che dovessero accedere ai condomini situati a metà della suddetta strada

Certo si potrebbe obiettare che la pedonalizzazione non centri nulla con quanto accaduto ma è un fatto che, come riferito dai residenti interessati, non si sia mai assistito a imbrattamenti di palazzi in questo tratto di strada negli ultimi 10/15 anni e, da quando la strada è stata chiusa, oltre a bivacco notturno, sporcizia, gente che canta e balla ora ecco anche questo che, ripeto, in 15 anni non si era mai visto…

Per mettere in sicurezza questo tratto di strada durante l’orario di entrata ed uscita degli studenti da scuola sarebbe bastato un vigile – come già presente – a bloccare il traffico, un provvedimento di questo tipo risulterebbe solo ideologico anche perché non supportato da alcuna evidenza – non mi risulta infatti che in 20 anni ci siano mai stati incidenti, in questo tratto di strada – fra automobilisti e bambini all’ingresso/uscita da scuola. Quale giustificazione quindi per una chiusura neppure temporale ma definitiva?

Perché non si è voluta concordare la scelta con i residenti dei civici coinvolti, avvisandoli anche tramite i relativi amministratori condominiali o lettere o volantini? Sembrerebbe quasi si siano voluti tenere all’oscuro e si capisce bene ora per quale motivo….

Intanto ecco i rifiuti e la sporcizia con cui i residenti si trovano a convivere praticamente ogni mattina, cosa che prima non capitava praticamente mai…

A lei le conclusioni e i “complimenti” da parte del sottoscritto per questo “bel progetto”…