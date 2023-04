“Il jazz a mare” a Milano: i Blues Ghetto martedì 11 aprile sul palco di Cascina Torrette

Riflettori puntati sul combo Blues Ghetto per il nuovo appuntamento della rassegna “il jazz a mare”, organizzata a Milano da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz: il quartetto composto da Marcus “Bold Sound” Tondo (armonica, voce), Sergio “Juke” Cacopardo (chitarra elettrica), Alessandro “Taylor” Porro (basso, contrabbasso) e Giancarlo “Silver Head” Cova (batteria), che si caratterizza per un sound scarno e caustico ma dal forte impatto emotivo, si esibirà martedì 11 aprile sul palco di Cascina Torrette. Attingendo a piene mani dai grandi interpreti del genere (Little Walter, Muddy Waters, T-Bone Walker, Howlin’ Wolf, Magic Sam, Sonny Boy Williamson), quella dei Blues Ghetto è una proposta che filtra i classici del Blues e che li restituisce con una formula decisamente più moderna, accattivante e coinvolgente, in una miscela di ritmi incalzanti quanto diversificati, in cui confluiscono il Boogie, lo Swing, lo Zydeco, il Rhythm&Blues e il Funky. Come sempre, il concerto inizierà alle ore 21.30 e il biglietto di entrata ha il costo simbolico di un euro. Da segnalare, infine, che per l’ultima data del mese della rassegna “il jazz a mare”, martedì 18 aprile sul palco di Cascina Torrette sarà la volta del collettivo Transmigration, che annovera alcuni dei più apprezzati e rappresentativi jazzisti della scena milanese.

“IL JAZZ A MARE” – MARE CULTURALE URBANO

Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano.

Inizio concerti: ore 21.30.

Ingresso: biglietto di 1 euro (acquistabile in cassa, sull’app Dice e sul sito dice.fm ).

LE DATE DI APRILE 2023

Martedì 4/4/2023

Mr. Andrew & The Good Guys

Andrea “Andrew” Marchetti (voce), Federico Rubert (contrabbasso), Giuseppe Zangaro (pianoforte), Mauro Mengotto (batteria), Marcello Noia (sax, clarinetto), Paolo De Ceglie (tromba),

Gabriele Freitas Santos Cavicchioli (trombone).

Martedì 11/4/2023

Blues Ghetto

Marcus “Bold Sound” Tondo (armonica, voce), Sergio “Juke” Cacopardo (chitarra elettrica), Alessandro “Taylor” Porro (basso, contrabbasso), Giancarlo “Silver Head” Cova (batteria).

Martedì 18/4/2023

Transmigration

Francesco Chiapperini (sax baritono, clarinetto basso, flauto), Andrea Ciceri (sax alto, sax soprano), Daniele Cavallanti (sax tenore), Vito Emanuele Galante (tromba), Paolo De Ceglie (tromba), Alberto Zanini (chitarra), Simone Quatrana (pianoforte), Luca Pissavini (contrabbasso), Stefano Grasso (batteria).